У Мерца хочуть "ще більш ретельно" обговорити конфіскацію активів РФ для України

Керівник апарату федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай вважає, що на Заході потрібно знову обговорити питання конфіскації російських активів з огляду на відмову Росії від миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За словами Фрая, "почуття справедливості підказує", що конфіскація заморожених на Заході російських активів є необхідною," зважаючи на величезні збитки і людські страждання, які Росія завдає Україні".

"Зараз ми переживаємо найсильніші бомбардування з початку війни. Тому справедливо, щоб російські гроші були використані для необхідних заходів оборони", – зазначив він.

Радник Мерца водночас звернув увагу і на аргументи проти такого рішення, зокрема як конфіскація може позначитись на іноземних інвестиціях у ЄС чи Німеччини.

"Не можна ухвалити однозначного рішення. Але ми перебуваємо в ситуації, коли я кажу: ми повинні ще більш ретельно розглянути питання російських державних коштів, ніж досі. Ми не можемо дозволити Росії грати з нами всіма", – вважає Фрай.

Після того, як у 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів.

Європейські лідери хочуть використати ці активи для відновлення України, але ще не дійшли згоди щодо того, як уникнути юридичних проблем або створення проблемного міжнародного прецеденту.

Сам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше говорив, що підтримує конфіскацію заморожених російських активів, але тільки якщо для цього існує законний шлях.

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