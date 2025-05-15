Мерц підтримує конфіскацію росактивів для України, якщо це юридично можливо

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує конфіскацію заморожених російських активів, але тільки якщо для цього існує законний шлях.

Про це він сказав в інтервʼю Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Глава федерального уряду Німеччини заявив, що в Європі налаштовані "використати всі можливості" для примусу Росії до миру та підтримки України.

"Йдеться про подальші санкції в енергетичному секторі, банківській сфері, а також про подальші кроки щодо активів і санкції проти окремих осіб. Над цим ми зараз працюємо разом з європейськими партнерами", – перелічив Мерц.

Він уточнив, що обговорюється і питання конфіскації заморожених активів Росії.

"Якщо буде можливість мобілізувати ці кошти на чіткій юридичній основі, ми це зробимо. Однак ми також маємо усвідомлювати ризики, які такий крок несе для фінансового ринку Європи", – застеріг канцлер.

Після того, як у 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів.

Європейські лідери хочуть використати ці активи для відновлення України, але ще не дійшли згоди щодо того, як уникнути юридичних проблем або створення проблемного міжнародного прецеденту.

Як повідомлялось, не маючи жодних гарантій, що санкції ЄС будуть продовжені цього літа, у Бельгії заявляють що його країна готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для збереження російських активів замороженими.

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