У Мерца хотят "еще более тщательно" обсудить конфискацию активов РФ для Украины

Глава аппарата федерального канцлера Германии Торстен Фрай считает, что на Западе нужно снова обсудить вопрос конфискации российских активов, учитывая отказ России от мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам Фрая, "чувство справедливости подсказывает", что конфискация замороженных на Западе российских активов является необходимой, "учитывая огромные убытки и человеческие страдания, которые Россия причиняет Украине".

"Сейчас мы переживаем самые сильные бомбардировки с начала войны. Поэтому справедливо, чтобы российские деньги были использованы для необходимых мер обороны", – отметил он.

Советник Мерца в то же время обратил внимание и на аргументы против такого решения, в частности как конфискация может отразиться на иностранных инвестициях в ЕС или Германии.

"Нельзя принять однозначное решение. Но мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более тщательно рассмотреть вопрос российских государственных средств, чем до сих пор. Мы не можем позволить России играть с нами всеми", – считает Фрай.

После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.

Европейские лидеры хотят использовать эти активы для восстановления Украины, но еще не пришли к соглашению о том, как избежать юридических проблем или создания проблемного международного прецедента.

Сам канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов, но только если для этого существует законный путь.

Читайте также: Возмещение не для нас: почему Украина может не получить конфискованные российские активы.