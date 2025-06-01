У Франції – заворушення після фіналу Ліги чемпіонів, ЗМІ пишуть про загиблого
Новини — Неділя, 1 червня 2025, 10:35 —
Після перемоги паризького клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів у суботу в низці французьких міст спалахнули заворушення за участю футбольних фанатів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Сутички між поліцією та футбольними вболівальниками сталися після того, як у суботу ввечері паризька ПСЖ уперше виграла фінал Ліги чемпіонів.
Матч між ПСЖ та міланським "Інтером" відбувся в Мюнхені, але близько 48 тисяч уболівальників дивилися фінал на великому екрані на домашньому стадіоні ПСЖ "Парк де Пренс" у Парижі.
За попередніми даними станом на ранок неділі, по всій Франції правоохоронці затримали щонайменше 427 людей у зв'язку з заворушеннями, пов'язаними з фіналом Ліги чемпіонів – насамперед через акти вандалізму.
Серед іншого, французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону фанатів, які вдерлись до крамниці спортивного взуття Foot Locker на Єлисейських полях, і затримали близько 30 людей.
Pillage intégral du Foot Locker des Champs-Élysées.– AnthoZ (@AnthoDepe) May 31, 2025
Le PSG remporte la Ligue des Champions 2025 face à l'Inter de Milan.#France #Paris #31mai2025 #PSGInter #LeagueDesChampions #UCL #champion #FootLocker pic.twitter.com/DSIzLVzuTq
Про заворушення повідомляли і в інших містах Франції. Приміром, у Греноблі автомобіль наїхав на натовп уболівальників і поранив чотирьох людей. Водій здався поліції та був поміщений під варту.
А в Нанті деякі футбольні фанати почали трощити автобус, поки не втрутилась поліція.
🔴URGENT : Un bus @Naolib_Direct a été entièrement saccagé ce soir à #Nantes. Plusieurs individus se sont acharnés sur le véhicule avant que les forces de l’ordre n’interviennent dix minutes plus tard. pic.twitter.com/tw1dSTVw16– AB NANTES (@ABNantes) May 31, 2025
За непідтвердженою інформацію, щонайменше одна людина загинула в ніч на неділю: у місті Дакс на південному заході 17-річний юнак помер від ножових поранень. Причини вбивства невідомі, а злочинця досі розшукують.
Нагадаємо, в нідерландському місті Ейндховен 19 травня спалахнули масові заворушення під час святкування перемоги місцевого футбольного клубу ПСВ у національному чемпіонаті.