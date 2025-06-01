У Франції – заворушення після фіналу Ліги чемпіонів, ЗМІ пишуть про загиблого

Після перемоги паризького клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів у суботу в низці французьких міст спалахнули заворушення за участю футбольних фанатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Сутички між поліцією та футбольними вболівальниками сталися після того, як у суботу ввечері паризька ПСЖ уперше виграла фінал Ліги чемпіонів.

Матч між ПСЖ та міланським "Інтером" відбувся в Мюнхені, але близько 48 тисяч уболівальників дивилися фінал на великому екрані на домашньому стадіоні ПСЖ "Парк де Пренс" у Парижі.

За попередніми даними станом на ранок неділі, по всій Франції правоохоронці затримали щонайменше 427 людей у зв'язку з заворушеннями, пов'язаними з фіналом Ліги чемпіонів – насамперед через акти вандалізму.

Фото: Reuters

Серед іншого, французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону фанатів, які вдерлись до крамниці спортивного взуття Foot Locker на Єлисейських полях, і затримали близько 30 людей.

Про заворушення повідомляли і в інших містах Франції. Приміром, у Греноблі автомобіль наїхав на натовп уболівальників і поранив чотирьох людей. Водій здався поліції та був поміщений під варту.

А в Нанті деякі футбольні фанати почали трощити автобус, поки не втрутилась поліція.

🔴URGENT : Un bus @Naolib_Direct a été entièrement saccagé ce soir à #Nantes. Plusieurs individus se sont acharnés sur le véhicule avant que les forces de l’ordre n’interviennent dix minutes plus tard. pic.twitter.com/tw1dSTVw16 – AB NANTES (@ABNantes) May 31, 2025

За непідтвердженою інформацію, щонайменше одна людина загинула в ніч на неділю: у місті Дакс на південному заході 17-річний юнак помер від ножових поранень. Причини вбивства невідомі, а злочинця досі розшукують.

Нагадаємо, в нідерландському місті Ейндховен 19 травня спалахнули масові заворушення під час святкування перемоги місцевого футбольного клубу ПСВ у національному чемпіонаті.