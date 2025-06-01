Во Франции – беспорядки после финала Лиги чемпионов, СМИ пишут о погибшем

После победы парижского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов в субботу в ряде французских городов вспыхнули беспорядки с участием футбольных фанатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Столкновения между полицией и футбольными болельщиками произошли после того, как в субботу вечером парижский ПСЖ впервые выиграл финал Лиги чемпионов.

Матч между ПСЖ и миланским "Интером" состоялся в Мюнхене, но около 48 тысяч болельщиков смотрели финал на большом экране на домашнем стадионе ПСЖ "Парк де Пренс" в Париже.

По предварительным данным на утро воскресенья, по всей Франции правоохранители задержали не менее 427 человек в связи с беспорядками, связанными с финалом Лиги чемпионов – прежде всего из-за актов вандализма.

Фото: Reuters

Среди прочего, французские правоохранители применили слезоточивый газ для разгона фанатов, которые ворвались в магазин спортивной обуви Foot Locker на Елисейских полях, и задержали около 30 человек.

О беспорядках сообщали и в других городах Франции. Например, в Гренобле автомобиль наехал на толпу болельщиков и ранил четырех человек. Водитель сдался полиции и был взят под стражу.

А в Нанте некоторые футбольные фанаты начали разбивать автобус, пока не вмешалась полиция.

🔴URGENT : Un bus @Naolib_Direct a été entièrement saccagé ce soir à #Nantes. Plusieurs individus se sont acharnés sur le véhicule avant que les forces de l’ordre n’interviennent dix minutes plus tard. pic.twitter.com/tw1dSTVw16 – AB NANTES (@ABNantes) May 31, 2025

По неподтвержденной информации, по меньшей мере один человек погиб в ночь на воскресенье: в городе Дакс на юго-западе 17-летний юноша скончался от ножевых ранений. Причины убийства неизвестны, а преступника до сих пор разыскивают.

Напомним, в нидерландском городе Эйндховен 19 мая вспыхнули массовые беспорядки во время празднования победы местного футбольного клуба ПСВ в национальном чемпионате.