Сутички між поліцією та футбольними фанатами в Нідерландах: 22 затриманих

У нідерландському місті Ейндховен ввечері в неділю, 19 травня, спалахнули масові заворушення під час святкування перемоги місцевого футбольного клубу ПСВ у національному чемпіонаті.

Офіційними даними про це поділилась у понеділок поліція Нідерландів, пише "Європейська правда".

Святкування перемоги ПСВ у Ередивізі (найвищій футбольній лізі Нідерландів) переросло в заворушення після того, як поліцейські спробували затримали підозрілу людину біля стадіону в Ейндховені.

У відповідь група вболівальників вступила в сутичку з правоохоронцями, кидаючи в їхній бік каміння, скло, дорожні знаки та важкі феєрверки. Поліції довелось залучити загони спецпризначення для відновлення порядку.

Het kampioensfeestje in Eindhoven loopt even helemaal uit de hand als supporters van PSV bij het Philips Stadion de confrontatie opzoeken met de politie. 😳🚔 #PSV #Philipsstadion #Eindhoven #Eredivisie pic.twitter.com/AnOApPRKfA – SoccerNews.nl (@Soccernews_nl) May 18, 2025

"Рівень насильства, з яким зіткнулися наші співробітники, був надзвичайним", – заявили в поліції Нідерландів.

За останніми даними, постраждали 14 правоохоронців. З них двох покусали службові собаки, через що вони потребували госпіталізації, ще одному з травмою обличчя надали допомогу в кареті швидкої.

За участь у заворушеннях були затримані 22 чоловіків, яким інкримінують зокрема порушення громадського порядку, перешкоджання роботі поліції, запуск феєрверків та участь у масових заворушеннях. Станом на обід понеділка четверо людей перебувають під вартою, решту відпустили.

У поліції Ейндховена тим часом розпочали офіційне розслідування насильства та не виключають подальших арештів.

Нагадаємо, в Амстердамі в листопаді 2024 року стались масові заворушення між уболівальниками місцевого футбольного клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі", які викликали резонанс через їхню антисемітську спрямованість.