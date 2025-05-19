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Сутички між поліцією та футбольними фанатами в Нідерландах: 22 затриманих

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Новини — Понеділок, 19 травня 2025, 17:32 — Олег Павлюк

У нідерландському місті Ейндховен ввечері в неділю, 19 травня, спалахнули масові заворушення під час святкування перемоги місцевого футбольного клубу ПСВ у національному чемпіонаті.

Офіційними даними про це поділилась у понеділок поліція Нідерландів, пише "Європейська правда".

Святкування перемоги ПСВ у Ередивізі (найвищій футбольній лізі Нідерландів) переросло в заворушення після того, як поліцейські спробували затримали підозрілу людину біля стадіону в Ейндховені.

У відповідь група вболівальників вступила в сутичку з правоохоронцями, кидаючи в їхній бік каміння, скло, дорожні знаки та важкі феєрверки. Поліції довелось залучити загони спецпризначення для відновлення порядку.

"Рівень насильства, з яким зіткнулися наші співробітники, був надзвичайним", – заявили в поліції Нідерландів.

За останніми даними, постраждали 14 правоохоронців. З них двох покусали службові собаки, через що вони потребували госпіталізації, ще одному з травмою обличчя надали допомогу в кареті швидкої.

За участь у заворушеннях були затримані 22 чоловіків, яким інкримінують зокрема порушення громадського порядку, перешкоджання роботі поліції, запуск феєрверків та участь у масових заворушеннях. Станом на обід понеділка четверо людей перебувають під вартою, решту відпустили.

У поліції Ейндховена тим часом розпочали офіційне розслідування насильства та не виключають подальших арештів.

Нагадаємо, в Амстердамі в листопаді 2024 року стались масові заворушення між уболівальниками місцевого футбольного клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі", які викликали резонанс через їхню антисемітську спрямованість.

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Нідерланди інциденти
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