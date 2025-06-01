У США британця звинуватили у спробі контрабанди військових технологій до Китаю
Міністерство юстиції США оголосило звинувачення громадянам Великої Британії та Китаю, які, як вважається, намагались вивезти до КНР американських військових технологій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.
63-річному Джону Міллеру з графства Кент і 43-річному Цвею Гванхаю інкримінують змову з метою переслідування людини між різними штатами США і порушення законодавства про експорт озброєнь.
Як стверджується, обоє намагались придбати військове обладнання, зокрема ракети, радіолокаційні станції протиповітряної оборони, дрони й криптографічні пристрої для незаконного експорту до Китаю.
Серед іншого, Міллер і Цвей обговорювали план контрабанди криптографічного пристрою через Гонконг, у межах якого його б заховали у блендері, та встигли заплатити 10 тисяч доларів застави за товар.
Крім того, обох звинувачують у переслідуванні китайського дисидента з метою завадити йому виступити на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у листопаді 2023 року.
У разі засудження Міллеру може загрожувати максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі за змову, п'яти років позбавлення волі за переслідування між штатами та 10 років позбавлення волі за контрабанду.
Найбільш серйозне звинувачення, яке висунуто британцеві й китайцеві, – порушення Закону про контроль за експортом зброї США – карається максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі.
Днями стало відомо про затримання ІТ-спеціаліста, який працює в розвідувальному управлінні Міністерства оборони США за спробу передати інформацію з питань національної оборони офіцеру або агенту іноземного уряду.