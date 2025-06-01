В США британца обвинили в попытке контрабанды военных технологий в Китай
Министерство юстиции США объявило обвинения гражданам Великобритании и Китая, которые, как считается, пытались вывезти в КНР американские военные технологии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.
63-летнему Джону Миллеру из графства Кент и 43-летнему Цвею Гванхаю инкриминируют сговор с целью преследования человека между различными штатами США и нарушение законодательства об экспорте вооружений.
Как утверждается, оба пытались приобрести военное оборудование, в частности ракеты, радиолокационные станции противовоздушной обороны, дроны и криптографические устройства для незаконного экспорта в Китай.
Среди прочего, Миллер и Цвей обсуждали план контрабанды криптографического устройства через Гонконг, в рамках которого его бы спрятали в блендере, и успели заплатить 10 тысяч долларов залога за товар.
Кроме того, обоих обвиняют в преследовании китайского диссидента с целью помешать ему выступить на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.
В случае осуждения Миллеру может грозить максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за сговор, пяти лет лишения свободы за преследование между штатами и 10 лет лишения свободы за контрабанду.
Наиболее серьезное обвинение, выдвинутое британцу и китайцу, – нарушение Закона о контроле за экспортом оружия США – наказывается максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.
На днях стало известно о задержании IТ-специалиста, работающего в разведывательном управлении Министерства обороны США, за попытку передать информацию по вопросам национальной обороны офицеру или агенту иностранного правительства.