В США британца обвинили в попытке контрабанды военных технологий в Китай

Министерство юстиции США объявило обвинения гражданам Великобритании и Китая, которые, как считается, пытались вывезти в КНР американские военные технологии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

63-летнему Джону Миллеру из графства Кент и 43-летнему Цвею Гванхаю инкриминируют сговор с целью преследования человека между различными штатами США и нарушение законодательства об экспорте вооружений.

Как утверждается, оба пытались приобрести военное оборудование, в частности ракеты, радиолокационные станции противовоздушной обороны, дроны и криптографические устройства для незаконного экспорта в Китай.

Среди прочего, Миллер и Цвей обсуждали план контрабанды криптографического устройства через Гонконг, в рамках которого его бы спрятали в блендере, и успели заплатить 10 тысяч долларов залога за товар.

Кроме того, обоих обвиняют в преследовании китайского диссидента с целью помешать ему выступить на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

В случае осуждения Миллеру может грозить максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за сговор, пяти лет лишения свободы за преследование между штатами и 10 лет лишения свободы за контрабанду.

Наиболее серьезное обвинение, выдвинутое британцу и китайцу, – нарушение Закона о контроле за экспортом оружия США – наказывается максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.

На днях стало известно о задержании IТ-специалиста, работающего в разведывательном управлении Министерства обороны США, за попытку передать информацию по вопросам национальной обороны офицеру или агенту иностранного правительства.