Співробітника Пентагону затримали за спробу передати іноземному уряду секретні дані

ІТ-спеціаліста, який працює в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA), затримали за спробу передати інформацію з питань національної оборони офіцеру або агенту іноземного уряду.

Про це йдеться у повідомленні Мін’юсту США, передає "Європейська правда".

28-річний Натан Вілас Лаатч був затриманий напередодні на півночі Вірджинії і 30 травня постане перед судом у Східному окрузі Вірджинії.

Згідно з судовими документами, Лаатч став цивільним співробітником DIA у 2019 році, де він працює у відділі боротьби з внутрішніми загрозами і має допуск до державної таємниці. У березні 2025 року ФБР розпочало операцію після того, як отримало наводку про те, що особа – тепер відомо, що це Лаатч – запропонувала надати секретну інформацію дружньому іноземному уряду.

У цьому електронному листі відправник написав, що він не "погоджується і не поділяє цінності цієї адміністрації", а тому "готовий поділитися секретною інформацією", до якої він мав доступ, зокрема "завершеними розвідувальними продуктами, деякими необробленими розвідувальними даними та іншою секретною документацією".

Після численних контактів з агентом ФБР, якого Лаатч вважав офіційним представником іноземного уряду, він почав переписувати секретну інформацію в блокнот на своєму робочому столі і протягом приблизно трьох днів неодноразово виносив її зі свого робочого місця. Згодом Лаатч підтвердив агенту ФБР, що готовий передати інформацію.

Після цього ФБР провело операцію в громадському парку на півночі Вірджинії, де, на думку Лаатча, він мав передати секретну інформацію, щоб іноземний уряд міг її отримати.

Після отримання підтвердження отримання інформації 7 травня Лаатч нібито надіслав повідомлення агенту ФБР, в якому зазначалося, що він шукає щось від іноземного уряду в обмін на продовження надання секретної інформації.

Наступного дня Лаатч уточнив, що його цікавило "громадянство вашої країни", оскільки він не "очікує, що ситуація тут покращиться в довгостроковій перспективі". Хоча він сказав, що "не проти іншої компенсації", він не був у такому становищі, щоб вимагати "матеріальної компенсації".

14 травня агент ФБР повідомив Лаатчу, що вони готові отримати додаткову засекречену інформацію. У період з 15 по 27 травня Лаатч знову неодноразово переписував кілька сторінок нотаток, перебуваючи на своєму засекреченому робочому місці, складав нотатки і виносив засекречену інформацію.

29 травня Лаатч прибув до заздалегідь узгодженого місця на півночі Вірджинії, де, як стверджується, знову намагався передати кілька секретних документів іноземній державі. Лаатч був затриманий після того, як ФБР отримало документи.

Розслідуванням справи займається місцеве відділення ФБР у Вашингтоні за цінної допомоги Управління спеціальних розслідувань ВПС США, а також завдяки співпраці з Розвідувальним управлінням Міністерства оборони.

Нагадаємо, військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил Джек Тейшейра, який був фахівцем з інформаційних технологій на об’єднаній базі Кейп-Код у Массачусетсі, отримав доступ до секретних матеріалів, включаючи карти, супутникові знімки та розвіддані про союзників США, а потім розміщував ці документи на онлайн-платформі Discord.

Серед документів, якими він поділився із учасниками закритої групи, була конфіденційна інформація про війну в Україні.

Федеральні правоохоронні органи заарештували Тейшейру в квітні 2023 року в будинку його родини в Массачусетсі після тижневого розслідування того, як конфіденційні записи Пентагону потрапили в інтернет.

У листопаді минулого року федеральний суд Бостона засудив американського військовослужбовця Джека Тейшейру, який розкрив секретну інформацію Пентагону через онлайн-платформу Discord, до 15 років позбавлення волі.

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