Король Іспанії, який гостює у Румунії, разом з президентом відвідає навчальний центр НАТО
Король Іспанії Феліпе VI під час свого візиту до Румунії відвідає важливий навчальний центр НАТО.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Феліпе VI разом з президентом Румунії Нікушором Даном вранці 10 червня вирушать до Об’єднаного навчального центру Getica в Чинку, що у центрі країни.
На цій базі проходить підготовка і злагодження військових підрозділів до рівня бригади. З 2022 року це основна база для багатонаціональної групи НАТО на чолі з Францією. Там часто проходять різні військові навчання Альянсу.
Востаннє Феліпе VI приїздив до Румунії ще у 2009 році разом з дружиною – тоді як принц Астурійський.
Нагадаємо, новий румунський президент Нікушор Дан запевнив, що Румунія продовжить підтримувати Україну.
Нещодавно Міноборони Румунії довелося спростовувати фейк про виклик діаспорян до "рекрутингових центрів".