Король Іспанії, який гостює у Румунії, разом з президентом відвідає навчальний центр НАТО

Король Іспанії Феліпе VI під час свого візиту до Румунії відвідає важливий навчальний центр НАТО.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Феліпе VI разом з президентом Румунії Нікушором Даном вранці 10 червня вирушать до Об’єднаного навчального центру Getica в Чинку, що у центрі країни.

На цій базі проходить підготовка і злагодження військових підрозділів до рівня бригади. З 2022 року це основна база для багатонаціональної групи НАТО на чолі з Францією. Там часто проходять різні військові навчання Альянсу.

Востаннє Феліпе VI приїздив до Румунії ще у 2009 році разом з дружиною – тоді як принц Астурійський.

Нагадаємо, новий румунський президент Нікушор Дан запевнив, що Румунія продовжить підтримувати Україну.

Нещодавно Міноборони Румунії довелося спростовувати фейк про виклик діаспорян до "рекрутингових центрів".