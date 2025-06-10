Король Испании во время визита в Румынию вместе с президентом посетит учебный центр НАТО
Король Испании Фелипе VI во время своего визита в Румынию посетит важный учебный центр НАТО.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Фелипе VI вместе с президентом Румынии Никушором Даном утром 10 июня отправятся в Объединенный учебный центр Getica в Чинку, что в центре страны.
На этой базе проходит подготовка и слаживание военных подразделений до уровня бригады. С 2022 года это основная база для многонациональной группы НАТО во главе с Францией. Там часто проходят различные военные учения Альянса.
Последний раз Фелипе VI приезжал в Румынию еще в 2009 году вместе с женой – тогда как принц Астурийский.
Напомним, новый румынский президент Никушор Дан заверил, что Румыния продолжит поддерживать Украину.
Недавно Минобороны Румынии пришлось опровергать фейк о вызове диаспорян в "рекрутинговые центры".