Король Испании во время визита в Румынию вместе с президентом посетит учебный центр НАТО

Король Испании Фелипе VI во время своего визита в Румынию посетит важный учебный центр НАТО.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Фелипе VI вместе с президентом Румынии Никушором Даном утром 10 июня отправятся в Объединенный учебный центр Getica в Чинку, что в центре страны.

На этой базе проходит подготовка и слаживание военных подразделений до уровня бригады. С 2022 года это основная база для многонациональной группы НАТО во главе с Францией. Там часто проходят различные военные учения Альянса.

Последний раз Фелипе VI приезжал в Румынию еще в 2009 году вместе с женой – тогда как принц Астурийский.

Напомним, новый румынский президент Никушор Дан заверил, что Румыния продолжит поддерживать Украину.

Недавно Минобороны Румынии пришлось опровергать фейк о вызове диаспорян в "рекрутинговые центры".