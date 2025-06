У Франції шукають під завалами двох вогнеборців, на яких обвалилось перекриття

У невеликому місті на північ від Парижа розшукують під завалами двох пожежників, на яких під час роботи у будівлі обвалилося перекриття.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався ввечері під час виїзду на велику пожежу у квартирі житлового будинку в містечку Лан департаменту Ена.

🔴 Soutien aux sapeurs-pompiers de l’Aisne



Les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques du SDIS 66 sont profondément touchés par le drame survenu cette nuit à Laon et tiennent à exprimer toute leur solidarité à leurs collègues du @SDIS02.



Toutes nos… pic.twitter.com/DJQ3qtNvk0