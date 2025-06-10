У Франції шукають під завалами двох вогнеборців, на яких обвалилось перекриття

У невеликому місті на північ від Парижа розшукують під завалами двох пожежників, на яких під час роботи у будівлі обвалилося перекриття.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався ввечері під час виїзду на велику пожежу у квартирі житлового будинку в містечку Лан департаменту Ена.

🔴 Soutien aux sapeurs-pompiers de l’Aisne



Les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques du SDIS 66 sont profondément touchés par le drame survenu cette nuit à Laon et tiennent à exprimer toute leur solidarité à leurs collègues du @SDIS02.



Toutes nos… pic.twitter.com/DJQ3qtNvk0 – SDIS 66 (@SDIS66) June 10, 2025

Після першої години роботи у приміщенні стався обвал конструкцій, під нього потрапили двоє пожежників. Попри інтенсивні пошуки протягом всієї ночі, їх все ще не знайшли.

Всього на місці пожежі задіяні понад сотня вогнеборців із 50 одиницями техніки. Мешканців будинку та прилеглих будівель вчасно евакуювали, серед них ніхто не постраждав.

Пожежні служби інших регіонів висловлюють співчуття колегам з Ени.

Вихідними у французькому місті Реймс внаслідок масштабної пожежі, ймовірно спричиненої електросамокатом, загинули чотири людини.

У ніч з неділі на понеділок з печери у французьких Альпах визволяли групу спелеологів, які потрапили під обвал.