Во Франции ищут под завалами двух пожарных, на которых обрушилось перекрытие

В небольшом городе к северу от Парижа разыскивают под завалами двух пожарных, на которых во время работы в здании обрушилось перекрытие.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел вечером во время выезда на крупный пожар в квартире жилого дома в городке Лан департамента Эна.

🔴 Soutien aux sapeurs-pompiers de l’Aisne



Les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques du SDIS 66 sont profondément touchés par le drame survenu cette nuit à Laon et tiennent à exprimer toute leur solidarité à leurs collègues du @SDIS02.



Toutes nos… pic.twitter.com/DJQ3qtNvk0 – SDIS 66 (@SDIS66) June 10, 2025

После первого часа работы в помещении произошел обвал конструкций, под него попали двое пожарных. Несмотря на интенсивные поиски в течение всей ночи, их все еще не нашли.

Всего на месте пожара задействованы более сотни пожарных с 50 единицами техники.

Жителей дома и прилегающих зданий вовремя эвакуировали, среди них никто не пострадал.

В выходные во французском городе Реймс в результате масштабного пожара, вероятно, вызванного электросамокатом, погибли четыре человека.

В ночь с воскресенья на понедельник из пещеры во французских Альпах освобождали группу спелеологов, которые попали под обвал.