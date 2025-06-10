Во Франции ищут под завалами двух пожарных, на которых обрушилось перекрытие
Новости — Вторник, 10 июня 2025, 09:03 —
В небольшом городе к северу от Парижа разыскивают под завалами двух пожарных, на которых во время работы в здании обрушилось перекрытие.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошел вечером во время выезда на крупный пожар в квартире жилого дома в городке Лан департамента Эна.
🔴 Soutien aux sapeurs-pompiers de l’Aisne
Les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques du SDIS 66 sont profondément touchés par le drame survenu cette nuit à Laon et tiennent à exprimer toute leur solidarité à leurs collègues du @SDIS02.
Toutes nos… pic.twitter.com/DJQ3qtNvk0– SDIS 66 (@SDIS66) June 10, 2025
После первого часа работы в помещении произошел обвал конструкций, под него попали двое пожарных. Несмотря на интенсивные поиски в течение всей ночи, их все еще не нашли.
Всего на месте пожара задействованы более сотни пожарных с 50 единицами техники.
Жителей дома и прилегающих зданий вовремя эвакуировали, среди них никто не пострадал.
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