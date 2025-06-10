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Во Франции ищут под завалами двух пожарных, на которых обрушилось перекрытие

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Новости — Вторник, 10 июня 2025, 09:03 — Мария Емец

В небольшом городе к северу от Парижа разыскивают под завалами двух пожарных, на которых во время работы в здании обрушилось перекрытие.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел вечером во время выезда на крупный пожар в квартире жилого дома в городке Лан департамента Эна.

После первого часа работы в помещении произошел обвал конструкций, под него попали двое пожарных. Несмотря на интенсивные поиски в течение всей ночи, их все еще не нашли.

Всего на месте пожара задействованы более сотни пожарных с 50 единицами техники.

Жителей дома и прилегающих зданий вовремя эвакуировали, среди них никто не пострадал.

В выходные во французском городе Реймс в результате масштабного пожара, вероятно, вызванного электросамокатом, погибли четыре человека.

В ночь с воскресенья на понедельник из пещеры во французских Альпах освобождали группу спелеологов, которые попали под обвал.

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