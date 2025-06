Во Франции ищут под завалами двух пожарных, на которых обрушилось перекрытие

В небольшом городе к северу от Парижа разыскивают под завалами двух пожарных, на которых во время работы в здании обрушилось перекрытие.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел вечером во время выезда на крупный пожар в квартире жилого дома в городке Лан департамента Эна.

