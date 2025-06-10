Зеленский рассказал о том, как Орбан использует в Венгрии его лицо и Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих интересах перед парламентскими выборами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал в интервью венгерскому порталу Válasz Online.

По словам Зеленского, политика, которую продвигает Орбан, является антиукраинской.

При этом украинский президент убежден, что такая политика не отражает позицию всего венгерского общества.

"Политика Виктора, к сожалению, направлена против Украины. И против Европы. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет использовать войну в Украине в своих интересах на выборах. Это нечестно", – сказал он.

Зеленский добавил, что Орбан делает "историческую ошибку" и не понимает, что его политика "будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия: радикализацию венгерского общества и его антиукраинские настроения".

"Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле. Потому что реальность не должна отличаться от политики. Если вы готовы к честным отношениям, мы найдем рамки. Но так, используя мое лицо для собственных выборов? Я не давал на это согласия. Я президент другой страны", – подчеркнул он.

Недавно Орбан открыто заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз, оправдывая это заботой о венгерских интересах.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

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