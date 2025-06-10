Британія інвестує $19 млрд у перше за 30 років будівництво АЕС
Велика Британія у вівторок оголосила про плани побудувати першу з 1990-х років атомну електростанцію, яка зменшить її залежність від викопного палива.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.
Нова АЕС під назвою Sizewell C буде збудована у графстві Саффолк на східному узбережжі Англії та, як передбачається, буде введена в експлуатацію у 2030-х роках.
Потужності електростанції має вистачити, аби забезпечити електроенергією 6 мільйонів британських домогосподарств, заявили в уряді Кіра Стармера.
Міністерство фінансів Британії заявило, що будівництво Sizewell C створить 10 тисяч робочих місць, а в її будівництво вкладуть 14,2 мільярда фунтів стерлінгів (19 мільярдів доларів) – на додачу до раніше оголошених ,7 мільярда фунтів.
Сам Стармер заявив, що попередні уряди Британії вагалися і зволікали з питанням атомної енергетики: з 1995 року, коли була відкрита АЕС Sizewell C, у країні не було побудовано жодної нової атомної електростанції.
"Наявність у нашій країні власних енергоресурсів, які ми контролюємо, дає нам безпеку, незалежність, тому Путін не може тиснути на нас", – заявив, серед іншого, британський премʼєр.
Атомна енергетика є дедалі важливішим джерелом електроенергії для Британії, яка прагне до 2030 року повністю замінити викопне паливо на низьковуглецеву енергію.
Британія також прагне зменшити свою залежність від імпортної нафти та газу, особливо з огляду на стрімке зростання цін на ці енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.