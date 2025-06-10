Британия инвестирует $19 млрд в первое за 30 лет строительство АЭС

Великобритания во вторник объявила о планах построить первую с 1990-х годов атомную электростанцию, которая уменьшит ее зависимость от ископаемого топлива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Новая АЭС под названием Sizewell C будет построена в графстве Саффолк на восточном побережье Англии и, как предполагается, будет введена в эксплуатацию в 2030-х годах.

Мощности электростанции должно хватить, чтобы обеспечить электроэнергией 6 миллионов британских домохозяйств, заявили в правительстве Кира Стармера.

Министерство финансов Великобритании заявило, что строительство Sizewell C создаст 10 тысяч рабочих мест, а в ее строительство вложат 14,2 миллиарда фунтов стерлингов (19 миллиардов долларов) – в дополнение к ранее объявленным 7 миллиардам фунтов.

Сам Стармер заявил, что предыдущие правительства Великобритании колебались и медлили с вопросом атомной энергетики: с 1995 года, когда была открыта АЭС Sizewell C, в стране не было построено ни одной новой атомной электростанции.

"Наличие в нашей стране собственных энергоресурсов, которые мы контролируем, дает нам безопасность, независимость, поэтому Путин не может давить на нас", – заявил, среди прочего, британский премьер.

Атомная энергетика является все более важным источником электроэнергии для Великобритании, которая стремится к 2030 году полностью заменить ископаемое топливо на низкоуглеродную энергию.

Великобритания также стремится уменьшить свою зависимость от импортной нефти и газа, особенно с учетом стремительного роста цен на эти энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.