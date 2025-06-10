Премьер Словакии угрожает сорвать 18-й пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул условие для поддержания 18-го пакета санкций Европейского Союза против России, требующее единогласного согласия всех государств ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фицо написал на Facebook.

По словам словацкого премьера, его страна не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против России, "если Европейская комиссия не предложит реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

Отметим, что это не первый раз, когда Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС введет против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обходу санкций.

Подробно о предыдущем, 17-м пакете санкций ЕС против России и почему их поддержала Венгрия, читайте в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко: Мощные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС стремится заставить Путина на уступки силой санкций.