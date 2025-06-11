У Туреччині видали ордер на арешт власника опозиційного телеканалу

Стамбульський суд видав ордер на арешт власника телевізійного каналу, що підтримує головну опозиційну партію Туреччини, за звинуваченням у змові щодо підтасування державних тендерів.

Про це пізно ввечері у вівторок, 10 червня, повідомила турецька прокуратура, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Ордер на арешт Джафера Магіроглу, власника каналу Halk TV, було видано в межах розслідування ймовірної злочинної організації, яку підозрюють у підкупі державних посадовців з метою фальсифікації публічних тендерів.

У межах розслідування, що стало частиною ширшого правового наступу на опозицію та заарештованого мера Стамбула – головного політичного суперника президента Реджепа Ердогана – було затримано кількох членів основної опозиційної партії, зокрема і районних мерів.

Магіроглу, турецький підприємець, який проживає в Лондоні, відкинув звинувачення у дописі в X.

"Мене звинувачують на підставі сфабрикованих, неправдивих заяв і наклепів людини, з якою я ніколи в житті не зустрічався і не бачився", – написав він, додавши, що вже 35 років живе за кордоном.

Відтак він наголосив, що "існує ціна за те, щоб бути власником Halk TV – телебачення народу – та захищати демократію, права і закон". Він не уточнив, чи повернеться до Туреччини, щоб оскаржити звинувачення.

Нагадаємо, в Туреччині у березні був заарештований опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу. Його звинуватили у корупції, що він заперечує.

Опозиція звинувачує турецького президента Реджепа Ердогана у використанні судової системи, щоб не допустити Імамоглу, який є його політичним опонентом, до участі у виборах.

Арешт Імамоглу спровокував масштабні протести, активну роль у яких відіграють студенти університетів. Зокрема, на початку квітня кілька тисяч турецьких студентів протестували у Стамбулі та Анкарі проти арешту Імамоглу.

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