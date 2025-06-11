В Турции выдали ордер на арест владельца оппозиционного телеканала

Стамбульский суд выдал ордер на арест владельца телеканала, поддерживающего главную оппозиционную партию Турции, по обвинению в сговоре с целью подтасовки государственных тендеров.

Об этом поздно вечером во вторник, 10 июня, сообщила турецкая прокуратура, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ордер на арест Джафера Магироглу, владельца канала Halk TV, был выдан в рамках расследования предполагаемой преступной организации, которую подозревают в подкупе государственных чиновников с целью фальсификации публичных тендеров.

В рамках расследования, ставшего частью более широкого правового наступления на оппозицию и арестованного мэра Стамбула – главного политического соперника президента Реджепа Эрдогана – были задержаны несколько членов основной оппозиционной партии, в том числе и районных мэров.

Магироглу, турецкий предприниматель, проживающий в Лондоне, отверг обвинения в посте в X.

"Меня обвиняют на основании сфабрикованных, ложных заявлений и клеветы человека, с которым я никогда в жизни не встречался и не виделся", – написал он, добавив, что уже 35 лет живет за границей.

Затем он подчеркнул, что "есть цена за то, чтобы быть владельцем Halk TV – телевидения народа – и защищать демократию, права и закон". Он не уточнил, вернется ли в Турцию, чтобы оспорить обвинения.

Напомним, в Турции в марте был арестован оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции, что он отрицает.

Оппозиция обвиняет турецкого президента Реджепа Эрдогана в использовании судебной системы, чтобы не допустить Имамоглу, который является его политическим оппонентом, к участию в выборах.

Арест Имамоглу спровоцировал масштабные протесты, активную роль в которых играют студенты университетов. В частности, в начале апреля несколько тысяч турецких студентов протестовали в Стамбуле и Анкаре против ареста Имамоглу.

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