У Польщі висунули звинувачення військовому, що стріляв у мігрантів на кордоні з Білоруссю

У Польщі офіційно висунули звинувачення військовому, який у березні 2024 року відкрив вогонь з вогнепальної зброї у напрямку нелегальних мігрантів, що намагались перейти кордон з Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружна прокуратура Варшави висунула звинувачення у перевищенні службових повноважень військовослужбовцю, залученому до патрулювання кордону з Білоруссю, у зв’язку із застосуванням зброї 25 березня 2024 року в районі села Дубичі Церковні.

Звинувачення, передане до Гарнізонного військового суду Варшави, стверджує, що того дня не було законних підстав для застосування зброї. Крім того, 12 пострілів, зроблених у напрямку групи мігрантів на дорозі, створили пряму загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Водночас розслідування щодо іншого військовослужбовця у зв’язку з тією ж ситуацією припинили після експертних висновків про те, що він сам опинився на лінії вогню.

Нагадаємо, затримання військових після згаданого інциденту викликало у Польщі бурхливу політичну дискусію.

У Польщі з п’ятниці по неділю зафіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону, повідомляли про кілька нападів мігрантів на прикордонників.