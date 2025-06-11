В Польше предъявили обвинения военному, который стрелял в мигрантов на границе с Беларусью

В Польше официально предъявили обвинения военному, который в марте 2024 года открыл огонь из огнестрельного оружия в направлении нелегальных мигрантов, пытавшихся перейти границу с Беларусью.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружная прокуратура Варшавы предъявила обвинение в превышении служебных полномочий военнослужащему, привлеченному к патрулированию границы с Беларусью, в связи с применением оружия 25 марта 2024 года в районе села Дубичи Церковные.

Обвинение, переданное в Гарнизонный военный суд Варшавы, утверждает, что в тот день не было законных оснований для применения оружия. Кроме того, 12 выстрелов, произведенных в направлении группы мигрантов на дороге, создали прямую угрозу их жизни и здоровью.

В то же время расследование в отношении другого военнослужащего в связи с той же ситуацией прекратили после экспертных выводов о том, что он сам оказался на линии огня.

Напомним, задержание военных после упомянутого инцидента вызвало в Польше бурную политическую дискуссию.

В Польше с пятницы по воскресенье зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, сообщали о нескольких нападениях мигрантов на пограничников.