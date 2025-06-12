ЗМІ: США переглянуть роль в оборонному проєкті з Австралією і Британією, погодженому за Байдена

Сполучені Штати нібито почали перевіряти на відповідність політиці чинної адміністрації участь Штатів в оборонному проєкті AUKUS з Великою Британією та Австралією, що передбачає, зокрема, будівництво підводних човнів.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Пентагон нібито почав перегляд ролі США у багатомільярдному проєкті AUKUS з Британією та Австралією, що передбачає спільну розробку гіперзвукової зброї та ядерних субмарин і був задуманий для створення противаги Китаю у Тихоокеанському регіоні. Адміністрація Байдена підписала угоду чотири роки тому.

За словами двох посадовців, що коментували на умовах анонімності, аналіз угоди доручили керівнику з розробки політик Пентагону Елбріджу Колбі, який скептично висловлювався щодо вартості програми. Зокрема, він критикував пункт про продаж Австралії трьох субмарин класу Virginia після 2032 року, вважаючи, що це "послабить позиції" флоту США.

Один зі співрозмовників сказав, що це можливість для Пентагону "забезпечити, що ці зусилля відповідають пріоритетам адміністрації Трампа".

Джерела не розповіли, які зміни можуть ініціювати до проєкту чи коли з’явиться оцінка за підсумками перегляду.

Водночас відомо, що проєкт AUKUS має велику підтримку у Конгресі. Також про нього схвально говорив держсекретар Марко Рубіо.

Британський прем’єр Кір Стармер також оголошував про аналіз угоди після того, як Лейбористська партія здобула перемогу на минулорічних виборах.

Британія невдовзі розкриє плани витрат на будівництво до 12 нових підводних човнів у межах проєкту AUKUS.