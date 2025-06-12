СМИ: США пересмотрят роль в оборонном проекте с Австралией и Британией, согласованном при Байдене

Соединенные Штаты якобы начали проверять на соответствие политике действующей администрации участие Штатов в оборонном проекте AUKUS с Великобританией и Австралией, предусматривающем, в частности, строительство подводных лодок.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Пентагон якобы начал пересмотр роли США в многомиллиардном проекте AUKUS с Британией и Австралией, который предусматривает совместную разработку гиперзвукового оружия и ядерных субмарин и был задуман для создания противовеса Китаю в Тихоокеанском регионе. Администрация Байдена подписала соглашение четыре года назад.

По словам двух должностных лиц, комментировавших на условиях анонимности, анализ соглашения поручили руководителю по разработке политик Пентагона Элбриджу Колби, который скептически высказывался о стоимости программы. В частности, он критиковал пункт о продаже Австралии трех субмарин класса Virginia после 2032 года, считая, что это "ослабит позиции" флота США.

Один из собеседников сказал, что это возможность для Пентагона "обеспечить, что эти усилия соответствуют приоритетам администрации Трампа".

Источники не рассказали, какие изменения могут инициировать в проект или когда появится оценка по итогам пересмотра.

В то же время известно, что проект AUKUS имеет большую поддержку в Конгрессе. Также о нем одобрительно говорил госсекретарь Марко Рубио.

Британский премьер Кир Стармер также объявлял об анализе соглашения после того, как Лейбористская партия одержала победу на прошлогодних выборах.

Великобритания вскоре раскроет планы расходов на строительство до 12 новых подводных лодок в рамках проекта AUKUS.