Трамп збирає Раду з нацбезпеки через удари Ізраїлю по Ірану

У п’ятницю Рада з нацбезпеки США проведе засідання у зв’язку з ударами Ізраїлю по об’єктах ядерної програми Ірану та очікуваною помстою Тегерану.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Засідання Ради з нацбезпеки за участі президента Дональда Трампа відбудеться об 11 ранку за місцевим часом – надвечір за Києвом, повідомили у Білому домі.

Також агентство дізналося, що військові США на Близькому Сході почали готуватися до різних варіантів розвитку подій, у тому числі можливої потреби евакуювати американських громадян.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Усе це сталося перед шостим раундом перемовин США та Ірану щодо ядерної програми Тегерану.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.