Шведська поліція провела спецпатрулювання в аеропортах для захисту дітей

Поліція Швеції цього тижня патрулювала у ключових аеропортах країни з метою виявити потенційне вивезення дітей з родин нешведського походження за кордон проти їхньої волі, зокрема для примусового шлюбу.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Прикордонна поліція влаштувала спеціальне патрулювання в аеропорту "Арланда", що біля Стокгольма, та аеропорту "Ландветтер" під Гетеборгом задля запобігання примусовому вивезенню дітей за кордон, де їм може загрожувати примус до шлюбу чи інші протизаконні у Європі практики.

"Для багатьох аеропорти – це остання точка перед тим, як вони залишать країну, і останнє місце, де вони можуть покликати на допомогу. Ми фокусуємося на таких злочинах, як дитячі шлюби, жіноче обрізання. Але є й інші злочини – наприклад, коли дітей забирають за кордон і утримують там проти їхньої волі", – пояснив керівник спеціальної робочої групи прикордонників Йоель Самсйо.

Він додав, що на початку літа ризики особливо підвищені, оскільки навчання вже закінчилося і діти перебувають переважно вдома з родиною.

Члени патрульної групи запитують дитину і супроводжуючих про те, куди вони їдуть та з якою метою, і спостерігають за збігом фактів та "мовою тіла". Також поліція окремо намагається виявляти родини, дітям у яких загрожує вивезення з країни проти їхньої волі.

За підсумками патрулювання за кордон не випустили двох дітей. В одному випадку запідозрили, що дівчинку везуть, щоб видати заміж, в іншому – що дитина зазнала протизаконного поводження.

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