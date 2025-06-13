Шведская полиция провела спецпатрулирование в аэропортах для защиты детей

Полиция Швеции на этой неделе патрулировала в ключевых аэропортах страны с целью выявить потенциальный вывоз детей из семей нешведского происхождения за границу против их воли, в частности для принудительного брака.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Пограничная полиция устроила специальное патрулирование в аэропорту "Арланда", что возле Стокгольма, и аэропорту "Ландветтер" под Гетеборгом для предотвращения принудительного вывоза детей за границу, где им может угрожать принуждение к браку или другие противозаконные в Европе практики.

"Для многих аэропорты – это последняя точка перед тем, как они покинут страну, и последнее место, где они могут позвать на помощь. Мы фокусируемся на таких преступлениях, как детские браки, женское обрезание. Но есть и другие преступления – например, когда детей забирают за границу и удерживают там против их воли", – пояснил руководитель специальной рабочей группы пограничников Йоэль Самсйо.

Он добавил, что в начале лета риски особенно повышены, поскольку обучение уже закончилось и дети находятся преимущественно дома с семьей.

Члены патрульной группы спрашивают ребенка и сопровождающих о том, куда они едут и с какой целью, и наблюдают за совпадением фактов и "языком тела". Также полиция отдельно пытается выявлять семьи, детям в которых грозит вывоз из страны против их воли.

По итогам патрулирования за границу не выпустили двух детей. В одном случае заподозрили, что девочку везут, чтобы выдать замуж, в другом – что ребенок подвергся противозаконному обращению.

Напомним, в Норвегии готовят изменения в законодательство для воздействия на родителей, которые отправляют своих несовершеннолетних детей в ультраконсервативные религиозные школы за границу.

Во Франции запретили носить в школах традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.

В Австрии повышают минимальный возраст вступления в брак до 18 лет.