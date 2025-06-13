Макрон обіцяє Ізраїлю захист від потенційних ударів з боку Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна братиме участь у захисті Ізраїлю, якщо на нього здійснить напад Іран.

Про це він сказав увечері у пʼятницю на пресконференції в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон запевнив, що в разі, "якщо Ізраїль буде атакований Іраном, Франція братиме участь у захисті Ізраїлю", водночас виключивши будь-які "наступальні" операції.

"Залежно від реакції Ірану і якщо Ізраїль вийде за межі визначених цілей, ми опинимося в ситуації, наслідки якої сьогодні неможливо передбачити", – пояснив він.

Французький президент також наголосив, що Захід не може жити у "світі, де Іран має ядерну зброю", прискорює розробку програми балістичних ракет і постачає ракети Росії для ведення війни проти України.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.