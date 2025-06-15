У Баварії 65-річний чоловік влаштував стрілянину через надто гучну вечірку

У баварському місті Хоф конфлікт через галас на вечірці завершився тим, що 65-річний місцевий мешканець вистрілив з пневматичної рушниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними поліції Баварії, чоловік поскаржився на гучну вечірку у внутрішньому дворику багатоквартирного будинку в районі Нойштадт, але вирішив не чекати приїзду правоохоронців.

Свідки розповіли, що 65-річний баварець вийшов на балкон і почав стріляти. У результаті 17-річний хлопець отримав легке поранення в плече. Поліція прибула на місце, оточила будинок і затримала чоловіка.

Під час обшуку його квартири правоохоронці вилучили численну зброю, серед якої кілька вогнепальних, арбалети, ножі та кілька десятків боєприпасів. У крові 65-річного було близько 1,3 проміле алкоголю.

Стрільця притягнуть до відповідальності за тяжке тілесне ушкодження та порушення закону про зброю, заявили в поліції Баварії.

Нагадаємо, у 2024 році в Німеччині танк, що прямував на військові навчання, випадково відкрив стрілянину, в результаті чого була пошкоджена цивільна автівка.