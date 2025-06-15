В Баварии 65-летний мужчина устроил стрельбу из-за слишком шумной вечеринки

В баварском городе Хоф конфликт из-за шума на вечеринке закончился тем, что 65-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным полиции Баварии, мужчина пожаловался на шумную вечеринку во внутреннем дворике многоквартирного дома в районе Нойштадт, но решил не ждать приезда правоохранителей.

Свидетели рассказали, что 65-летний баварец вышел на балкон и начал стрелять. В результате 17-летний парень получил легкое ранение в плечо. Полиция прибыла на место, окружила дом и задержала мужчину.

Во время обыска его квартиры правоохранители изъяли многочисленное оружие, среди которого несколько огнестрельных, арбалеты, ножи и несколько десятков боеприпасов. В крови 65-летнего было около 1,3 промилле алкоголя.

Стрелявшего привлекут к ответственности за тяжкое телесное повреждение и нарушение закона об оружии, заявили в полиции Баварии.

Напомним, в 2024 году в Германии танк, направлявшийся на военные учения, случайно открыл стрельбу, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль.