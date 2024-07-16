У Німеччині танк випадково відкрив стрілянину на трасі

У Німеччині танк, що прямував на військові навчання, випадково відкрив стрілянину і зачепив цивільну автівку.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Інцидент трапився у Баварії. Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі у напрямку міста Пассау.

Постріли були зроблені холостими патронами, а озброєння танку було направлене вгору з міркувань безпеки.

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Однак гільзи від патрона влучили в автомобіль, за кермом якого перебувала 32-річна жінка.

До розслідування інциденту буде залучено прокуратуру Пассау.

Нагадаємо, у Чехії 17 червня внаслідок інциденту на полігоні загинув один військовий, всього постраждали 9 осіб. Чеська влада переконана, що йдеться про трагічну випадковість, а не диверсію.

Крім того, під час навчань на півночі Польщі серйозно постраждав один військовослужбовець, оператор зенітної установки.