ЗМІ: у ЄС можуть збільшити до 1 млрд євро фінансування виробництва снарядів

Держави Європейського Союзу пообіцяли виділити від 500 млн до 1 млрд євро на продовження програми ASAP з підтримки виробництва боєприпасів.

Про це дізнався портал Euractiv від кількох джерел, пише "Європейська правда".

За словами джерел Euractiv, держави ЄС пообіцяли виділити не менш як 500 млн євро на продовження дії Акта на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) ще на один рік – до липня 2026-го.

Деякі співрозмовники порталу уточнюють, що точна сума становить 750 млн до 1 млрд євро – у понад два рази більше, ніж нинішнє фінансування ASAP (500 млн євро на рік).

Пропозицію продовжити ASAP у травні подала Європейська комісія, і це рішення потребує згоди Ради Євросоюзу та Європарламенту.

За інформацією Euractiv, після офіційного затвердження продовження дії ASAP Єврокомісія оголосить новий конкурс пропозицій від промислових підприємств на отримання фінансування в межах програми.

Нагадаємо, програма ASAP була запущена у 2023 році з метою розширення та прискорення виробництва артилерійських боєприпасів і ракет в Європі, зокрема шляхом оптимізації ланцюгів поставок і усунення вузьких місць.

Вона є частиною ширших зусиль ЄС, спрямованих на подолання серйозного дефіциту боєприпасів, який перешкоджає постачанню їх Україні для боротьби проти повномасштабної російської агресії.

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