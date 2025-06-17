В ЄС домовилися про оновлення механізму призупинення безвізу, який діє і щодо України

Рада ЄС та Європейський парламент домовилися про оновлення механізму, який дозволяє Євросоюзу призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн.

Про це "Європейській правді" повідомили у Раді ЄС.

Завдяки цій зміні законодавства ЄС матиме більше можливостей реагувати на ситуації, коли безвізовим режимом зловживають або він суперечить інтересам ЄС.

Рада ЄС та ЄП домовилися про низку нових підстав, які спричинять запуск механізму призупинення:

невідповідність безвізового режиму країни візовій політиці ЄС у випадках, коли це може призвести до збільшення кількості несанкціонованих приїздів громадян інших третіх країн через географічну близькість цієї країни до ЄС;

дія програми громадянства для інвесторів, за якою громадянство надається особам, які не мають справжніх зв’язків із відповідною третьою країною, в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції;

гібридні загрози та недоліки в законодавстві та процедурах щодо безпеки документів;

погіршення зовнішніх відносин ЄС із третьою країною, зокрема в галузі прав людини та основних свобод або серйозних порушень Статуту ООН.

Ці причини для призупинення додаються до чинних підстав, таких як збільшення кількості заяв про надання притулку від громадян країни, для якої рівень визнання притулку є низьким, або збільшення кількості громадян третіх країн, яким відмовлено у в’їзді або які прострочили термін перебування.

Нове законодавство міститиме порогові значення для деяких з цих підстав для призупинення. Це забезпечить більшу ясність щодо того, коли слід призупиняти безвізовий режим, та зробить механізм більш ефективним.

Порогове значення 30 % кількісно визначає істотне збільшення кількості випадків відмови у в’їзді та перевищення строку перебування, заяв про надання притулку та тяжких кримінальних правопорушень.

Порогове значення для оцінки того, чи слід вважати рівень визнання заяв про надання притулку низьким, встановлено на рівні 20 %.

Рада та ЄП хочуть, щоб тривалість тимчасового призупинення безвізового режиму була збільшена з нинішніх 9 місяців до 12 місяців. Цей початковий період може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців за нинішньою системою). Цей етап тимчасового призупинення дозволить Європейській Комісії розпочати діалог з третьою країною, щоб вона могла усунути обставини, які призвели до призупинення.

ЄС може прийняти рішення про остаточне скасування безвізового режиму, якщо третя країна не усуне причини, що призвели до тимчасового призупинення.

Для набуття чинності цих змін їх ще мають затвердити окремо Рада ЄС і Європарламент.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. Він передбачає п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції, п’ята причина – відкат у проведенні реформ.

У жовтні 2023-го Європейська комісія запропонувала посилити цей механізм.

Також у жовтні в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні подальші зусилля, де це можливо.