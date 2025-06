Страны Балтии отреагировали на масштабную ночную атаку РФ против Украины

Литва и Эстония после атаки РФ по украинским городам в ночь на 17 июня отметили, что остановить Россию можно только давлением.

Как сообщает "Европейская правда", заявления об этом чиновники опубликовали в своих аккаунтах в X.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна распространил сообщение президента Украины с кадрами многоэтажного дома в Киеве, где в результате попадания обвалились все 9 этажей подъезда.

"В результате одного из самых зверских обстрелов Россией Киева погибло ужасно много людей. Мои мысли со всеми, кто страдает из-за того, что давление на Путина все еще недостаточно. Скажу это снова: только сильное и длительное экономическое и политическое давление на Россию может остановить эти бесконечные смерти и разрушения", – написал он.

"Вот такой ответ Путина на призывы к перемирию: еще большее применение силы. Он выберет мир только при условии, что его принудят к этому", – отреагировала посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене.

Another night of russian terror in Ukraine. Over 175 drones & 14 missiles targeted Kyiv alone, its crit. infrastructure, residential buildings & educational institutions. This is putin’s response to calls for ceasefire: more violence. He will only choose peace if he is forced to. pic.twitter.com/6tpiLybtZ8