ЄСПЛ визначив дату, коли виголосить рішення по "великій справі" проти Росії

Європейський суд з прав людини 9 липня оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу та під час війни Росії проти України.

Про це йдеться на сайті ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

У ЄСПЛ анонсували, що 9 липня суд оголосить рішення Великої палати у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". Ця міждержавна справа стосується скарг, пов’язаних із військовими діями Росії в Україні, які тривають з 24 лютого 2022 року, а також збройного конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, включно зі збиттям рейсу MH17.

У Facebook Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко наголосила, що йдеться про юридичне протистояння України з державою-агресором, у якому команда Міністерства юстиції працювала безперервно протягом багатьох років.

"У сьогоднішньому вигляді справа об’єднує чотири заяви щодо кричущих порушень прав людини в Україні", – розповіла вона.

За словами Сокоренко туди входять:

Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Сокоренко нагадала, що у січні 2023 року ЄСПЛ уже визнав частково прийнятною справу за трьома першими заявами, встановивши, що РФ контролювала окуповані райони Донбасу з 11 травня 2014 року.

У лютому 2023 року заяву щодо вторгнення (№ 11055/22) об’єднали з основною справою.

Ця справа має безпрецедентний характер: до неї приєдналися 26 держав та одна міжнародна організація як треті сторони.

"Очікуване рішення матиме фундаментальне значення – не лише для правової практики, а й для всіх постраждалих від агресії РФ. Це – питання глобальної справедливості та голосу істини у світі постправди", – наголосила Сокоренко.

З 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

Зазначимо, на слуханнях у ЄСПЛ в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

У січні 2023 року суд у Страсбурзі вирішив, що має юрисдикцію щодо розгляду скарг проти Росії з порушення прав людини на територіях Сходу України, які перебували під фактичним контролем Росії.

Детальніше про значення рішення читайте у статті: Перемога для Донбасу: все про рішення євросуду, яке змінить думку світу про агресію РФ