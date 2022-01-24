На суді проти РФ у Страсбурзі Україна доводить, що Донбас окупований з квітня 2014 року - інтерв'ю

На слуханнях у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) в рамках справи "Україна та Нідерланди проти Росії" українська сторона доводить, що окупація Донбасу розпочалася у квітні 2014 року.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми доводимо, що окупація, або ж юридичною термінологією - "ефективний контроль" РФ розпочався з квітня 2014 року. Числа немає. Є місяць", - сказав він.

За його словами, існує великий масив доказів, який дозволяє говорити саме про квітень як місяць початку окупації.

"І на відміну від Криму, де ми можемо відштовхуватися від якоїсь певної дати, тут у нас є достатній масив доказів, де ми можемо стверджувати про квітень 2014 року, причому ця дата логічно пов’язана з поступовою окупацією територій Криму, а потім далі Донбас. Причому ефективний контроль або окупація змінювала з часом території, які перебували під контролем РФ, так само змінювалися в залежності від часу. І карта окупації так само змінювалася. Ми все це надаємо Європейському Суду і пояснюємо, де, коли і протягом якого часу був ефективний контроль РФ над окупованими територіями", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, процес, який розпочинається 26 січня у Страсбурзі, об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку колись розглядав ЄСПЛ.

У Мін’юсті прогнозують, що рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії у справі щодо Донбасу можна чекати за 2-2,5 роки після слухань, а фінальне рішення у справі щодо Криму - не раніше ніж через п'ять років.

Детальніше про справу - у статті Терабайти документів, свідки та гроші РФ. Як Україна доводить у ЄСПЛ контроль Росії на Донбасі.

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