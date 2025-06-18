Франція прийматиме наступний саміт лідерів G7

Французьке місто Евіан-ле-Бен прийматиме саміт G7 у 2026 році з 14 по 16 червня.

Про це у вівторок повідомив президент Франції Емманюель Макрон в Х, інформує "Європейська правда".

Французьке місто, відоме однойменною маркою мінеральної води, розташоване на березі Женевського озера неподалік від кордону зі Швейцарією.

Востаннє Франція приймала саміт G7 у 2019 році в приморському курорті Біарріц.

Цьогоріч саміт лідерів G7 приймає Канада, яка, за даними ЗМІ, відмовилася від планів щодо випуску "Групою семи" сильної заяви щодо війни в Україні після опору з боку США.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.