Франция примет следующий саммит лидеров G7

Французский город Эвиан-ле-Бен примет саммит G7 в 2026 году с 14 по 16 июня.

Об этом во вторник сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в Х, информирует "Европейская правда".

Французский город, известный одноименным брендом минеральной воды, расположен на берегу Женевского озера недалеко от границы со Швейцарией.

Последний раз Франция принимала саммит G7 в 2019 году в приморском курорте Биарриц.

В этом году саммит лидеров G7 принимает Канада, которая, по данным СМИ, отказалась от планов по выпуску "Группой семи" сильного заявления по войне в Украине после сопротивления со стороны США.

Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.