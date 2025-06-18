Як змінюється ЄС і чому це може стати "вікном можливостей" для України

Європейський Союз переживає період глибинної трансформації – у Брюсселі змінюється не лише політика, а розуміння того, як має працювати ЄС.

І це – не перебільшення. Якщо ще кілька років тому основними словами європейського словника були "сталий розвиток", "верховенство права" та "цінності", то зараз все частіше лунають інші: "безпека", "конкурентоспроможність", "стійкість".

А європейські лідери відкрито говорять про перехід від ідеалізму до прагматизму: "від зеленого – до безпечного та європейського".

Про те, як змінюється Євросоюз і як діяти Україні в цій ситуації, читайте в колонці старшої радниці FTI Consulting Brussels Ольги Бєлькової Європа у фазі змін: як Україні просувати свої інтереси у союзі, що трансформується. Далі – стислий її виклад.

За словами авторки колонки, європейська трансформація розгортається в кількох ключових напрямах.

Перш за все – регуляторна політика. Єврокомісія презентувала Omnibus package (COM(2024) 105 final), який передбачає скорочення адміністративного навантаження на бізнес, відтермінування частини звітностей зі сталого розвитку, створення більш сприятливого бізнес-середовища. Прагматизм у регуляторній політиці офіційно закріплено як один із пріоритетів.

Далі – екологічна політика. Навіть флагманський EU Deforestation Regulation (Regulation (EU) 2023/1115) отримав пом’якшення під тиском торгових партнерів. Брюссель шукає баланс між екологічними цілями та захистом стратегічних торговельних інтересів.

Це не означає відмову. Але означає перехід від ідеалізму до реалізму, пояснює Бєлькова.

Відбувається й фундаментальний зсув у промисловій політиці. ЄС формує нові індустріальні пакети підтримки.

ЄС починає діяти все більш прагматично і у зовнішній торгівлі. Нові угоди (як-от з Mercosur, Канадою, Австралією) укладаються з геостратегічною мотивацією – зменшення залежності від Китаю, закріплення політичних партнерів, диверсифікація поставок ресурсів.

Навіть у торгівлі з Україною застосовується модель "керованої лібералізації".

Проте найбільша зміна – у сфері оборони та безпеки. Безпека перетворилася на економічну політику Євросоюзу.

"Особливо важливо для України – своєчасно включатися у нормотворчий процес ЄС", – вважає старша радниця FTI Consulting Brussels.

Вона нагадує, що ЄС вже має практику включення партнерських держав до своїх політик ще на етапі розробки норм.

На думку Бєлькової, щоб скористатися новою реальністю, Україна має змінити модель участі у європейській політиці.

"Йдеться більше не про прохання винятків – йдеться про системну співучасть у формуванні нових європейських правил як майбутній член союзу", – пише експертка.

За її словами, уряд та компанії мають перейти від звітності до системного моніторингу політик ЄС.

"Ми маємо відстежувати нові ініціативи Єврокомісії та наполегливо вимагати врахування України як "особливого партнера з перспективою членства".

Це означає – заходити у роботу ще на етапі консультацій, технічних обговорень та робочих груп", – пояснює авторка колонки.

За її словами, сьогодні для України створено унікальне вікно можливостей: перейти від реформи під тиском – до реформи як усвідомленої політики співучасті у новому європейському прагматизмі.

Докладніше – в колонці Ольги Бєлькової Європа у фазі змін: як Україні просувати свої інтереси у союзі, що трансформується.