Как меняется ЕС и почему это может стать "окном возможностей" для Украины

Европейский Союз переживает период глубинной трансформации – в Брюсселе меняется не только политика, а понимание того, как должен работать ЕС.

И это – не преувеличение. Если еще несколько лет назад основными словами европейского словаря были "устойчивое развитие", "верховенство права" и "ценности", то сейчас все чаще звучат другие: "безопасность", "конкурентоспособность", "устойчивость".

А европейские лидеры открыто говорят о переходе от идеализма к прагматизму: "от зеленого – к безопасному и европейскому".

О том, как меняется Евросоюз и как действовать Украине в этой ситуации, читайте в колонке старшего советника FTI Consulting Brussels Ольги Бельковой Европа в фазе изменений: как Украине продвигать свои интересы в трансформирующемся союзе. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, европейская трансформация разворачивается в нескольких ключевых направлениях.

Прежде всего – регуляторная политика. Еврокомиссия представила Omnibus package (COM(2024) 105 final), который предусматривает сокращение административной нагрузки на бизнес, отсрочку части отчетностей по устойчивому развитию, создание более благоприятной бизнес-среды. Прагматизм в регуляторной политике официально закреплен как один из приоритетов.

Далее – экологическая политика. Даже флагманский EU Deforestation Regulation (Regulation (EU) 2023/1115) получил смягчение под давлением торговых партнеров. Брюссель ищет баланс между экологическими целями и защитой стратегических торговых интересов.

Это не означает отказ. Но означает переход от идеализма к реализму, объясняет Белькова.

Происходит и фундаментальный сдвиг в промышленной политике. ЕС формирует новые индустриальные пакеты поддержки.

ЕС начинает действовать все более прагматично и во внешней торговле. Новые соглашения (например, с Mercosur, Канадой, Австралией) заключаются с геостратегической мотивацией – уменьшение зависимости от Китая, закрепление политических партнеров, диверсификация поставок ресурсов.

Даже в торговле с Украиной применяется модель "управляемой либерализации".

Однако самое большое изменение – в сфере обороны и безопасности. Безопасность превратилась в экономическую политику Евросоюза.

"Особенно важно для Украины – своевременно включаться в нормотворческий процесс ЕС", – считает старший советник FTI Consulting Brussels.

Она напоминает, что ЕС уже имеет практику включения партнерских государств в свои политики еще на этапе разработки норм.

По мнению Бельковой, чтобы воспользоваться новой реальностью, Украина должна изменить модель участия в европейской политике.

"Речь идет больше не о просьбе исключений – речь идет о системном соучастии в формировании новых европейских правил как будущий член союза", – пишет эксперт.

По ее словам, правительство и компании должны перейти от отчетности к системному мониторингу политик ЕС.

"Мы должны отслеживать новые инициативы Еврокомиссии и настойчиво требовать учета Украины как "особого партнера с перспективой членства".

Это означает – заходить в работу еще на этапе консультаций, технических обсуждений и рабочих групп", – объясняет автор колонки.

По ее словам, сегодня для Украины создано уникальное окно возможностей: перейти от реформы под давлением – к реформе как осознанной политики соучастия в новом европейском прагматизме.

Подробнее – в колонке Ольги Бельковой Европа в фазе изменений: как Украине продвигать свои интересы в трансформирующемся союзе.