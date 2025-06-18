Франція придбає два розвідувальні літаки у шведського виробника

Франція у середу підписала рамкову угоду зі шведською компанією Saab про придбання двох літаків дальнього радіолокаційного стеження (AEW&C).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Saab.

Декларація між Saab і французьким постачальником послуг з технічного обслуговування та модифікації літаків Sabena technics передбачає модифікацію літаків GlobalEye AEW&C.

"Довгострокова угода має стати основою для майбутнього співробітництва між компаніями і охоплюватиме комплексні роботи з модифікації літаків та супутні послуги для GlobalEye", – додав шведський виробник.

Декларація передбачає опціон на придбання ще двох літаків, уточнюється в повідомленні.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон привітав укладену угоду, яка, за його словами, "зміцнює колективну оборону НАТО".

"Сьогодні Франція повідомила про намір придбати 4 літаки Global Eye. Це принесе користь нашим країнам і поглибить взаємодію. Ми також підписали дорожню карту щодо подальшої співпраці в галузі оборони", – написав він на Х.

GlobalEye – це передове багатофункціональне рішення Saab для раннього виявлення та управління повітряним простором, що використовує бізнес-джети Bombardier Global 6000/6500.

Нагадаємо, у 2024 році в межах масштабного пакета військової допомоги Швеція оголосила, що Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.