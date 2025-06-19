Італія планує створити військовий резерв до 10 тисяч осіб для досягнення цілей НАТО

Італія починає створювати військовий резервний корпус чисельністю 10 тисяч осіб в рамках зусиль з посилення національної оборони та виконання зобов'язань НАТО щодо оборонних витрат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Голова комітету з оборони нижньої палати італійського парламенту Ніно Мінардо оголосив, що з 8 липня урядові та опозиційні партії спільно працюватимуть над єдиним законопроєктом про створення добровільного допоміжного резерву.

Мета полягає в тому, щоб залучити до служби колишніх військовослужбовців, які пройшли підготовку і здатні бути швидко мобілізовані в разі надзвичайної ситуації.

Як орієнтир розглядається австрійська модель: Відень має у своєму розпорядженні до 35 тисяч резервістів, які за законом зобов'язані проходити 30-денну щорічну підготовку протягом як мінімум п'яти років за згодою роботодавця.

Наразі Італія має близько 160 тисяч чинних військовослужбовців – менше, ніж Франція, Німеччина або Польща, але більше, ніж Іспанія або Греція.

У березні начальник генерального штабу збройних сил адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав цю цифру "як і раніше недостатньою" і попередив, що "навіть із 170 тисячами осіб ми перебуваємо на межі виживання".

"Я буду просити про додаткові війська, поки мене не виженуть", – додавав він.

Згідно із законом про державний бюджет, у 2025 році витрати Італії на оборону повинні становити 1,57% ВВП.

Однак прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні нещодавно заявила, що країна досягне цільового показника НАТО в 2% вже цього року.

Водночас аналітики вказують, що ця цифра базується на ширшому тлумаченні військових витрат, яке включає не тільки основний оборонний бюджет, а й фінансування закордонних місій, військові пенсії та інші пов'язані статті витрат.

Напередодні генсек НАТО заявляв, що усі країни-члени Альянсу у 2025 році досягли встановленого у 2014 році цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП.

Тим часом на прийдешньому саміті Альянсу очікується, що будуть погоджені нові мінімальні рамки оборонних витрат – 3,5% ВВП безпосередньо на оборону і ще 1,5% ВВП на повʼязані з обороною сфери.

За повідомленням ЗМІ, частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

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