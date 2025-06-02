Тисячі людей протестували у Сербії, відзначаючи сім місяців з дня катастрофи на вокзалі
Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 10:13 —
Тисячі людей у неділю, 1 червня, пообіцяли продовжувати боротьбу за справедливість і верховенство права в Сербії, вимагаючи від президента Александара Вучича оголосити дострокові парламентські вибори після кількох місяців безперервних протестів.
Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".
1 червня протестувальники, очолювані студентами, блокували мости в Белграді та проводили акції ще у 30 сербських містах і селищах, одночасно відзначаючи рівно сім місяців із дня обвалення бетонного навісу на залізничній станції на півночі країни, що забрало життя 16 людей і стало поштовхом до масштабної хвилі протестів.
"Уся Сербія повстала. Більше не буде мовчання, більше не буде капітуляції!" – заявили студенти-протестувальники у виступі, який був зачитаний одночасно на всіх мітингах.
У недільні протести входили церемонії вшанування пам’яті жертв катастрофи у Новому Саді, студентські марші та блокади.
Зокрема, у Белграді натовп на три години зупинив рух на двох головних мостах через річку Сава, а в Новому Саді протестувальники несли білий вінок до місця трагедії.
Як відомо, сербський президент Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.
Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.
Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.
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