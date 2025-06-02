Тисячі людей протестували у Сербії, відзначаючи сім місяців з дня катастрофи на вокзалі

Тисячі людей у неділю, 1 червня, пообіцяли продовжувати боротьбу за справедливість і верховенство права в Сербії, вимагаючи від президента Александара Вучича оголосити дострокові парламентські вибори після кількох місяців безперервних протестів.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

1 червня протестувальники, очолювані студентами, блокували мости в Белграді та проводили акції ще у 30 сербських містах і селищах, одночасно відзначаючи рівно сім місяців із дня обвалення бетонного навісу на залізничній станції на півночі країни, що забрало життя 16 людей і стало поштовхом до масштабної хвилі протестів.

"Уся Сербія повстала. Більше не буде мовчання, більше не буде капітуляції!" – заявили студенти-протестувальники у виступі, який був зачитаний одночасно на всіх мітингах.

Фото: AP

У недільні протести входили церемонії вшанування пам’яті жертв катастрофи у Новому Саді, студентські марші та блокади.

Зокрема, у Белграді натовп на три години зупинив рух на двох головних мостах через річку Сава, а в Новому Саді протестувальники несли білий вінок до місця трагедії.

Фото: AP

Як відомо, сербський президент Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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