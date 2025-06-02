Тысячи людей протестовали в Сербии, отмечая семь месяцев со дня катастрофы на вокзале

Тысячи людей в воскресенье, 1 июня, пообещали продолжать борьбу за справедливость и верховенство права в Сербии, требуя от президента Вучича объявить досрочные парламентские выборы после нескольких месяцев непрерывных протестов.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

1 июня протестующие, возглавляемые студентами, блокировали мосты в Белграде и проводили акции еще в 30 сербских городах и поселках, спустя ровно семь месяцев со дня обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции на севере страны, который унес жизни 16 человек и стал толчком к масштабной волне протестов.

"Вся Сербия восстала. Больше не будет молчания, больше не будет капитуляции!" – заявили протестующие студенты в выступлении, которое было зачитано одновременно на всех митингах.

Фото: AP

В воскресные протесты входили церемонии памяти жертв катастрофы в Новом Саде, студенческие марши и блокады.

В частности, в Белграде собравшиеся на три часа остановили движение на двух главных мостах через реку Сава, а в Новом Саде протестующие несли белый венок к месту трагедии.

Фото: AP

Как известно, сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, которая привела к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

Больше читайте здесь: Пушка на защите Вучича: как президент Сербии потерял доверие граждан и что будет дальше.