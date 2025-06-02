Ібіца обмежує кількість туристів, що приїжджають на острів на автівках

Іспанський острів Ібіца – надзвичайно популярний середземноморський курорт – почав обмежувати кількість туристів, які приїжджають на острів на автомобілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На такий крок влада острова пішла через величезну кількість відвідувачів.

З 1 червня по 30 вересня щоденна кількість транспортних засобів, що використовуються нерезидентами, тепер обмежена 20 тисячами, пояснила місцева влада

З них 16 тисяч – це орендовані автомобілі, доступні на острові, в той час як решта квоти призначена для приватних автомобілів, що прибувають на острів поромами, за умови отримання попереднього дозволу на це.

При цьому на мотоцикли сезонні обмеження не поширюються.

Глава уряду Ібіци Вісент Марі заявив, що ця зміна покликана "гарантувати стійкість" острова, на якому мешкає 150 тисяч осіб, але який приймає близько 3,6 мільйона туристів на рік.

Згідно з офіційною статистикою, за останні два десятиліття кількість автомобілів на дорогах острова збільшилася вчетверо – з 51 тисячі у 2002 році до 207 тисяч у 2022 році.

Як відомо, Іспанія намагається знайти баланс між підтриманням туризму як двигуна економіки та вирішенням проблеми високої вартості житла, оскільки власники нерухомості віддають перевагу більш прибутковій оренді для туристів.

Нещодавно в іспанському уряді попросили парламент підтримати запровадження нового податку на додану вартість у розмірі 21% на короткострокову оренду туристичного житла, аби стримати наплив відвідувачів на тлі труднощів на ринку житла.