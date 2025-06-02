Ибица ограничивает количество туристов, приезжающих на остров на автомобилях

Испанский остров Ибица – чрезвычайно популярный средиземноморский курорт – начал ограничивать количество туристов, которые приезжают на остров на автомобилях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На такой шаг власти острова пошли из-за огромного количества посетителей.

С 1 июня по 30 сентября ежедневное количество транспортных средств, используемых нерезидентами, теперь ограничено 20 тысячами, пояснили местные власти

Из них 16 тысяч – это арендованные автомобили, доступные на острове, в то время как остальная квота предназначена для частных автомобилей, прибывающих на остров паромами, при условии получения предварительного разрешения на это.

При этом на мотоциклы сезонные ограничения не распространяются.

Глава правительства Ибицы Висент Мари заявил, что это изменение призвано "гарантировать устойчивость" острова, на котором проживает 150 тысяч человек, но который принимает около 3,6 миллиона туристов в год.

Согласно официальной статистике, за последние два десятилетия количество автомобилей на дорогах острова увеличилось вчетверо – с 51 тысячи в 2002 году до 207 тысяч в 2022 году.

Как известно, Испания пытается найти баланс между поддержанием туризма как двигателя экономики и решением проблемы высокой стоимости жилья, поскольку владельцы недвижимости предпочитают более прибыльную аренду для туристов.

Недавно в испанском правительстве попросили парламент поддержать введение нового налога на добавленную стоимость в размере 21% на краткосрочную аренду туристического жилья, чтобы сдержать наплыв посетителей на фоне трудностей на рынке жилья.