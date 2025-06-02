У Чехії чоловіка судили за поширення заяв про "ядерний удар по Росії"

Окружний суд у Празі виправдав антиурядового активіста Ладіслава Врабела, якого звинувачували в роздмухуванні паніки через заяви про нібито підготовку чеського ядерного удару по Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Згідно з обвинуваченням, у листопаді 2022 року Врабель у відео, яке побачили тисячі людей на YouTube і Facebook, заявив, що чеський уряд хоче атакувати Росію ядерними боєголовками. Тоді ж Врабель заявив, що російська сторона відповість на атаку і направить ядерну зброю на Чехію.

Прокурорка у справі Катаріна Кандова стверджувала, що поширена активістом неправдива інформація могла викликати паніку серед людей, які стежать за ним у соціальних мережах. Врабель відкинув звинувачення і заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.

Суд першої інстанції спочатку засудив Ладіслава Врабеля до чотирьох місяців тюремного ув'язнення з умовним відстроченням на 1,5 року, після чого апеляція пом'якшила вирок до штрафу в розмірі 10 тисяч крон.

Але під час перегляду справи Окружний суд Праги-1 послався на березневе рішення Конституційного суду Чехії, згідно з яким заява Врабеля була висловлюванням політичного характеру, ближчого до судження, ніж до констатації факту.

Водночас окружний суддя у справі відхилив аргументи відповідача, який скаржився на "політичний" процес проти нього.

У минулих роках Ладіслав Врабель організовував протести проти політики уряду Чехії, в деяких з них брали участь десятки тисяч людей.

Минулого року у Словаччині затримали чеха Павела Зітька, якому інкримінували сіяння паніки через дезінформацію про коронавірус і звернення до Росії з проханням "відродити Чехословаччину".