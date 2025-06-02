В Чехии мужчину судили за распространение заявлений о "ядерном ударе по России"

Окружной суд в Праге оправдал антиправительственного активиста Ладислава Врабела, которого обвиняли в раздувании паники из-за заявлений о якобы подготовке чешского ядерного удара по России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Согласно обвинению, в ноябре 2022 года Врабель в видео, которое увидели тысячи людей на YouTube и Facebook, заявил, что чешское правительство хочет атаковать Россию ядерными боеголовками. Тогда же Врабель заявил, что российская сторона ответит на атаку и направит ядерное оружие на Чехию.

Прокурор по делу Катарина Кандова утверждала, что распространенная активистом ложная информация могла вызвать панику среди людей, которые следят за ним в социальных сетях. Врабель отверг обвинения и заявил, что его высказывания были вырваны из контекста.

Суд первой инстанции сначала приговорил Ладислава Врабеля к четырем месяцам тюремного заключения с условной отсрочкой на 1,5 года, после чего апелляция смягчила приговор до штрафа в размере 10 тысяч крон.

Но при пересмотре дела Окружной суд Праги-1 сослался на мартовское решение Конституционного суда Чехии, согласно которому заявление Врабеля было высказыванием политического характера, ближе к суждению, чем к констатации факта.

В то же время окружной судья по делу отклонил аргументы ответчика, который жаловался на "политический" процесс против него.

В прошлые годы Ладислав Врабель организовывал протесты против политики правительства Чехии, в некоторых из них участвовали десятки тысяч человек.

В прошлом году в Словакии задержали чеха Павела Зитько, которому инкриминировали сеяние паники из-за дезинформации о коронавирусе и обращение к России с просьбой "возродить Чехословакию".