У Туреччині повторно затримали адвоката ув'язненого мера Стамбула

У Туреччині знову затримали адвоката Мехмета Пехлівана, який захищає інтереси ув'язненого опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це сам Пехліван повідомив в Х, передає "Європейська правда".

Адвокат зазначив, що його завтримали за звинуваченням у "членстві в злочинній організації".

"Однак єдиною організацією, членом якої я є, є Асоціація адвокатів Туреччини та Стамбульська колегія адвокатів. Тобто це почесна традиція захисту в цій країні. Я не був і не є частиною жодної злочинної структури чи змови", – наголосив він.

Він називає своє затримання явною судовою змовою, а єдиною причиною затримання, за його словами, є те, що він є адвокатом Екрема Імамоглу.

"Їхня мета – залякати, змусити замовкнути, ізолювати. Вони даремно намагаються. Бо ми, адвокати, не здаємося", – заявив Пехліван.

"Я звертаюся до тих, хто вважає захист Імамоглу злочином: якщо ви оголошуєте цю роботу "одягом з вогню", знайте, що ми вже одягли цей одяг і не згоримо. Я піду, а на моє місце прийдуть сотні інших. Тому що ми на боці справедливості. Тому що ми не схиляємося, не мовчимо, не відступаємо", – додав він.

Екрем Імамоглу вже заявляв про затримання свого адвоката 28 березня, однак після того Пехлівана відпустили.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори в Туреччині мають відбутися в 2028 році, але можуть бути призначені раніше.

Мер був заарештований у березні разом з іншими відомими політиками в рамках розслідування щодо корупції та зв'язків з тероризмом. Його арешт спричинив найбільші вуличні протести в Туреччині за останні понад десять років.

Раніше влада Туреччини заборонила використання зображень з ув’язненим мером Стамбула Екремом Імамоглу, що стало черговим загостренням у протистоянні з опозицією.

Читайте також: Туреччина продовжує опір: чому арешт Імамоглу дав старт масштабним протестам.