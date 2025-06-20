В Турции повторно задержали адвоката заключенного мэра Стамбула

В Турции снова задержали адвоката Мехмета Пехливана, который защищает интересы заключенного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сам Пехливан сообщил в Х, передает "Европейская правда".

Адвокат отметил, что его задержали по обвинению в "членстве в преступной организации".

"Однако единственной организацией, членом которой я являюсь, является Ассоциация адвокатов Турции и Стамбульская коллегия адвокатов. То есть это почетная традиция защиты в этой стране. Я не был и не являюсь частью какой-либо преступной структуры или заговора", – подчеркнул он.

Он называет свое задержание явным судебным заговором, а единственной причиной задержания, по его словам, является то, что он является адвокатом Экрема Имамоглу.

"Их цель – запугать, заставить замолчать, изолировать. Они зря пытаются. Потому что мы, адвокаты, не сдаемся", – заявил Пехливан.

"Я обращаюсь к тем, кто считает защиту Имамоглу преступлением: если вы объявляете эту работу "одеждой из огня", знайте, что мы уже надели эту одежду и не сгорим. Я уйду, а на мое место придут сотни других. Потому что мы на стороне справедливости. Потому что мы не склоняемся, не молчим, не отступаем", – добавил он.

Экрем Имамоглу уже заявлял о задержании своего адвоката 28 марта, однако после того Пехливана отпустили.

Имамоглу считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 22 года. Следующие выборы в Турции должны состояться в 2028 году, но могут быть назначены раньше.

Мэр был арестован в марте вместе с другими известными политиками в рамках расследования о коррупции и связях с терроризмом. Его арест вызвал крупнейшие уличные протесты в Турции за последние более десяти лет.

Ранее власти Турции запретили использование изображений с заключенным мэром Стамбула Экремом Имамоглу, что стало очередным обострением в противостоянии с оппозицией.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.