США оголосили нові санкції, пов’язані з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю оголосила про нові санкції, пов’язані з Іраном, за постачання техніки для потреб оборонної промисловості Тегерана.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США, пише "Європейська правда".

Обмеження запроваджені проти восьми компаній, одного судна та однієї фізичної особи.

"Сполучені Штати залишаються рішучими у прагненні зірвати будь-які спроби Ірану закупити чутливу технологію подвійного призначення, яка підтримує ракетні та безпілотні програми режиму", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Міністерство фінансів продовжить обмежувати можливості Ірану виробляти та поширювати летальне озброєння, що становить загрозу як для регіональної стабільності, так і для глобальної безпеки.

Серед підсанкційних компаній – Unico Shipping Co Ltd та Athena Shipping Co Ltd, які базуються в Гонконгу.

Міністерство фінансів США також оголосило про додаткові санкції проти єменських хуситів, яких підтримує Іран.

Обмеження стосуються чотирьох фізичних осіб, 12 компаній та двох суден, які, за даними Вашингтона, причетні до незаконної торгівлі нафтою та іншими товарами з метою фінансування угруповання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав два тижні на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

Європейські лідери сподіваються, що ескалації вдасться уникнути, якщо до того часу буде знайдено дипломатичне рішення. Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві.